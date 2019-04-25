Дибала: Я наслаждаюсь игрой с Роналду

Новости спорта: Форвард Ювентуса Пауло Дибала рассказал о игре с Криштиану Роналду.

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала лестно высказался в адрес своего одноклубника Криштиану Роналду. По словам аргентинца, он наслаждается игрой плечом к плечу с португальской звездой.

«В Ювентусе всегда выступали великие чемпионы. Играть с ними – это всегда удовольствие, это дарит мне радость и удовлетворение. Конечно, я наслаждаюсь игрой вместе с Криштиану. Он чемпион, и всегда приятно играть рядом с такими людьми. Роналду делает так, что сложные вещи кажутся простыми», – заявил Пауло Дибала.

Напомним, что Ювентус досрочно завоевал золотые медали Серии А. 35-й раз в своей истории.

А Роналду покорилось уникальное достижение, которое повторить практически невозможно. Легендарный футболист.

Кстати, ранее мы сообщали, что Манджукич выбыл до конца сезона, Дибала пропустит 20 дней. У «Старой синьоры» – серьезные кадровые проблемы.