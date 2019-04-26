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Суркис: Арбитр должен был отработать идеально, чего не произошло

Суркис: Арбитр должен был отработать идеально, чего не произошло
05:56 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис дал комментарий после матча с "Шахтером" (0:0).

С точки зрения турнирной стратегии сегодняшняя ничья не является хорошим результатом. Ведь мы все понимаем, что за 5 матчей, которые остались, будет очень трудно догнать "Шахтер". Тем более с ними у нас игра на выезде ...

Сегодня надо было выигрывать, но мне кажется, чтобы выиграть - надо было проявить больше агрессии. К тому же должны были сложиться определенные обстоятельства. Арбитр должен был отработать идеально, чего не произошло. Я не хочу сказать, что сегодня рефери преднамеренно помогал "Шахтеру" или "Динамо", нет. Арбитр просто не умеет судить. Ему просто нужно положить свисток и сказать - я не умею, или не хочу, или просто не буду судить украинское "классико". Он сегодня во втором тайме посадил команды на свисток. Он не давал играть. Тот арбитр, судивший команды в Кубке - просто профессор по сравнению с этим. Поймите, можно показывать карточки, можно выгонять игроков, но надо давать играть в футбол. А люди пришли посмотреть именно на игру.

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Да, "Динамо" сегодня не победило. В некоторых моментах мы не показали характер, не хватило мощности, не хватило игроков группы атаки - Соль и Беседин травмированы. Есть субъективные и объективные вещи. Но я считаю, что мы на уровне "Шахтера" и ничем не уступаем им.

- Молодые футболисты сегодня снова вышли и показали себя. Тот же Цитаишвили. Как вам их игра?

- Я уже не хочу делать акцент на этом. Миколенко тоже молодой, Шапаренко, Цыганков еще тоже очень молодой. Неважно. Хочется, чтобы эти молодые звездочки играли как одна команда. Ведь если кто-то из них выпадает - уже игры нету. Тем более в таких матчах, как против "Шахтера". Если кто-то ошибается - надо подстраховать партнера. Футбол это командная игра.

Я как президент должен оценивать игру в целом, смотреть, прогрессирует ли команда. Когда у нас появится командная мощность, футбольная наглость - тогда мы сможем давать хороший результат.

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- Что вы чувствовали, когда в конце игры арбитр поставил пенальти?

- Никому не хочется проигрывать на последних минутах, тем более такие равные матчи. Я не говорю, что мы должны были выигрывать, но это была абсолютно равная игра. Но есть вопросы. Поставил бы рефери пенальти в таком же эпизоде в ворота "Шахтера"? Я сомневаюсь.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Игорь Суркис, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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