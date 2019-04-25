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Динамо пригласило раненых бойцов на матч с Шахтером (Фото)

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Динамо пригласило раненых бойцов на матч с Шахтером (Фото)
15:37 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: "Динамо" Киев продолжает оказывать помощь и всестороннюю поддержку защитникам Украины, получивших тяжелые ранения во время боевых действий и проходят лечение и восстановление в Главном военном клиническом госпитале.

По личному приглашению президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса матч "Динамо" - "Шахтер" посетили раненые военнослужащие, которым по состоянию здоровья можно было покидать пределы госпиталя в сопровождении волонтеров и представителей клуба.

Автобус киевского "Динамо" доставил почетных гостей в VIP-ложе НСК "Олимпийский", где в комфортном скай-боксе они смотрели игру 25-ого тура украинской Премьер-лиги.

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Гостей пригласили в лаунж-зоны, а именно в скай-бокс, где в комфортных условиях, с угощениями и напитками, они смогли наблюдать за игрой любимой команды. Бойцы пришли в динамовских шарфах и с украинскими флагами. Ребята фотографировались на фоне стадиона и скай-бокса а также звонили своим родным и близким, чтобы поделиться впечатлениями.

Представители Фан-клуба во главе с Сергеем Михайленко, которые организовали посещение воинами матча, подарили бойцам динамовскую атрибутику. Президент Фан-клуба "Динамо" рассказал героям Украины о традициях "бело-синих" и сделал небольшой экскурс в клубную историю киевлян.

 К сожалению, результат игры не порадовал болельщиков, тем не менее, положительных эмоций тоже было немало. В этот вечер наши герои снова стали душой и сердцем "Динамо", активно поддерживая команду в непростом матче.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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