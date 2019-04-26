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Лунин и Миколенко могут сыграть на чемпионате мира U-20

Лунин и Миколенко могут сыграть на чемпионате мира U-20
03:05 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Футболисты национальной команды Украины помогут юниорской сборной.

Футболисты национальной сборной Андрей Лунин и Виталий Миколенко могут усилить юношескую команду Александра Петракова на чемпионате мира среди сборных U-20.

Zbirna.com сообщает, что оба футболиста с большой долей вероятности выступят на турнире. Наставник украинских юниоров Александр Петраков рассчитывает на этих футболистов и заручился поддержкой у главного тренера первой команды Андрея Шевченко.

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Напомним, турнир пройдет в Польше, а наша сборная на групповой стадии сыграет с США (24 мая), Катаром (27 мая) и Нигерией (30 мая).

Подготовка национальной команды к поединкам с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня) стартует 31 мая.

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Футбол, Новости футбола, Андрей Лунин, Виталий Миколенко.
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