Лунин и Миколенко могут сыграть на чемпионате мира U-20

Новости спорта: Футболисты национальной команды Украины помогут юниорской сборной.

Футболисты национальной сборной Андрей Лунин и Виталий Миколенко могут усилить юношескую команду Александра Петракова на чемпионате мира среди сборных U-20.

Zbirna.com сообщает, что оба футболиста с большой долей вероятности выступят на турнире. Наставник украинских юниоров Александр Петраков рассчитывает на этих футболистов и заручился поддержкой у главного тренера первой команды Андрея Шевченко.

Напомним, турнир пройдет в Польше, а наша сборная на групповой стадии сыграет с США (24 мая), Катаром (27 мая) и Нигерией (30 мая).

Подготовка национальной команды к поединкам с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня) стартует 31 мая.