Названа символическая сборная АПЛ сезона 2018/19

Примечательно, что впервые в истории в сборной оказались игроки всего трех клубов – Манчестер Сити, Ливерпуля и Манчестер Юнайтед. При этом десять из одиннадцати футболистов, попавших в список лучших из лучших, представляют «горожан» или мерсисайдцев.
В общем, сборная сезона чемпионата Англии выглядит следующим образом.
Вратарь: Эдерсон (Манчестер Сити).
Защитники: Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все – Ливерпуль), Эмерик Ляпорт (Манчестер Сити).
Полузащитники: Фернандиньо, Бернарду Силва (оба – Манчестер Сити), Поль Погба (Манчестер Юнайтед).
Нападающие: Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (оба – Манчестер Сити), Садио Мане (Ливерпуль).