Названа символическая сборная АПЛ сезона 2018/19

Новости спорта: Профессиональная футбольная ассоциация назвала символическую сборную сезона английской Премьер-лиги.

Примечательно, что впервые в истории в сборной оказались игроки всего трех клубов – Манчестер Сити, Ливерпуля и Манчестер Юнайтед. При этом десять из одиннадцати футболистов, попавших в список лучших из лучших, представляют «горожан» или мерсисайдцев.

В общем, сборная сезона чемпионата Англии выглядит следующим образом.

Вратарь: Эдерсон (Манчестер Сити).

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все – Ливерпуль), Эмерик Ляпорт (Манчестер Сити).

Полузащитники: Фернандиньо, Бернарду Силва (оба – Манчестер Сити), Поль Погба (Манчестер Юнайтед).

Нападающие: Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (оба – Манчестер Сити), Садио Мане (Ливерпуль).