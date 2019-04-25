Пятов приблизился к рекорду УПЛ

Новости спорта: Голкипер Андрей Пятов демонстрирует отличные результаты в УПЛ.

Накануне в матче 25-го тура УПЛ лицом к лицу сошлись Динамо и Шахтер. Финальный свисток арбитра зафиксировал безголевую ничью – 0:0.

Ворота Шахтера в поединке против киевлян защищал Андрей Пятов. Отстояв на ноль, украинский голкипер довел свою сухую серию до восьми матчей, а если быть точным – до 745-ти минут.

Таким образом, Андрей имеет все шансы установить новый рекорд чемпионата Украины по количеству матчей без пропущенных голов. Дабы превзойти достижение Александра Горяинова, действующего рекордсмена, Пятову нужно отстоять на ноль две с лишним игры. В свою очередь, чтобы побить собственный рекорд, голкиперу достаточно удержать свои ворота на замке на протяжении половины тайма.