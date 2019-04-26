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Роналду хочет видеть Гвардиолу на посту главного тренера Ювентуса

Роналду хочет видеть Гвардиолу на посту главного тренера Ювентуса
01:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Криштиану Роналду хочет, чтобы руководство клуба пригласило на пост главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет, чтобы руководство клуба пригласило на пост главного тренера команды наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, сообщает Marca.

Сейчас "Ювентус" возглавляет Массимилиано Аллегри, однако туринцы могут расстаться с итальянским специалистом уже предстоящим летом. Руководство недовольно выступлением команды в Лиге чемпионов и считает, что назначение нового специалиста может помочь ей добиться успеха в еврокубках.

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Гвардиола работает в "Манчестер Сити" с 2016 года. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Под руководством испанца "горожане" стали чемпионами английской Премьер-лиги, два раза выиграли Кубок английской лиги и завоевали Суперкубок Англии.

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Криштиану Роналду, ФК Манчестер Сити, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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