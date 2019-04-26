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Аталанта обыграла Фиорентину и вышла в финал Кубка Италии

Аталанта обыграла Фиорентину и вышла в финал Кубка Италии
07:26 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Аталанта благодаря домашней победе над Фиорентиной пробилась в финал Кубка Италии, где сыграет с Лацио.

Завершился ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Аталантой» и «Фиорентиной». Игра проходила в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри». Победу во встрече со счётом 2:1 одержали хозяева.

Первый мяч в матче был забит уже на 3-й минуте. С передачи Федерико Кьезы гостей вперёд вывел Луис Мурьель. Однако через 11 минут ударом с пенальти равновесие в счёте восстановил Йосип Иличич. Точку в игре на 69-й минуте поставил Алехандро Гомес. Ассист в свой актив записал тот же Иличич.

Лацио вышел в финал Кубка Италии, обыграв Милан

Отметим, что первая встреча между командами во Флоренции завершилась результативной ничьей — 3:3. В финале Кубка Италии «Аталанта» встретится с «Лацио», который днём ранее обыграл «Милан». Победитель турнира определится 15 мая в Риме.

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ФК Фиорентина, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола.
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