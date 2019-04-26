Милан назвал главного кандидата на пост наставника команды

Новости спорта: Руководство Милана намерено заполучить экс-наставника Челси Антонио Конте.

Экс-тренер лондонского Челси Антонио Конте может сменить Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера Милана. Об этом сообщает авторитетное итальянское издание Gazzetta dello Sport.

"Руководство Милана намерено уволить Дженнаро Гаттузо после того, как команда вылетела из Кубка Италии, уступив Лацио в полуфинале (0:1). Антонио Конте является приоритетным вариантом для клуба", - сообщает издание.

Последним клубом Конте был лондонский Челси, который он покинул летом 2018-го года. Так же специалист работал с сборной Италии и Ювентусом.

В текущем сезоне Милан после 33 занимает 4-е место в таблице Серии а и имеет в своем активе 56 пунктов.

Напомним, ранее сообщалось, что Ювентус так же заинтересован в услугах Антонио Конте.