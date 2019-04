В Австралии забили лучший пенальти в истории футбола (Видео)

Матч заключительного тура чемпионата Австралии между клубами "Брисбен Роар" и "Аделаида Юнайтед" подарил зрителям не только восемь голов (гости победили со счетом 5:3), но и один из самых дерзких ударов с пенальти в истории.

На 61-й минуте игры "Брисбен" получил право на пенальти, который вызвался исполнить французский полузащитник Эрик Ботеак. Неизвестно, специально ли 31-летний хавбек задумывал пробить именно так или у него просто не получилось как следует ударить по мячу, но в итоге гол он забил эффектной паненкой. Вратарь соперника упал в левый от себя угол, а Ботеак издевательски покатил мяч практически по центру ворот.

CHEEKY!



Did Eric Bautheac mean this or was it a miskick?



@FOXFOOTBALL #ALeague #BRIvADL pic.twitter.com/4sJ1mKCnfy