Фернандиньо - о чемпионской гонке с Ливерпулем в АПЛ

Новости спорта: Экс-игрок "Шахтера" Фернандиньо провел интересное сравнение.

Бразилец дал комментарий по поводу финального отрезка сезона – Фернандиньо считает, что "горожане" бьются за трофей, словно звери, как сообщает Sky Sports. После победы в манчестерском дерби (0:2), "Сити" снова опережает "Ливерпуль" на один зачетный пункт.

"Мы продемонстрировали желание бороться в каждом эпизоде, за любой мяч. Футболисты "Сити" были похожи на настоящих зверей – мне кажется, что это именно тот необходимый дух, который должен присутствовать у команды-чемпиона".

"Сити" сумел догнать "Ливерпуль", а затем и вовсе оказаться впереди оппонента. Именно в таком ключе и должен решаться вопрос о титуле АПЛ. Осталось выиграть три матча – и все закончено".

"Поединок с "Бернли"? Такие встречи всегда сложны – эта команда сыграла вничью с "Челси" в прошлый понедельник. Необходимо восстановиться и выиграть этот матч".