Стерлинг получил специальную награду за борьбу с расизмом

Новости спорта: Активная позиция форварда Манчестер Сити не осталась незамеченной.

Нападающий Манчестер Сити Рахим Стерлинг получил награду BT Sport Industry Awards 25 апреля за свою позицию и активную борьбу против расизма. 24-летний футболист заявил, что хочет быть примером для молодых игроков, получив этот приз.

Стерлинг раскритиковал английски газеты за то, как они изображают темнокожих футболистов, а также потребовал ввести более жесткие наказания для болельщиков, оскорбляющих игроков.

«Когда придет следующее поколение, ты обязан быть для них примером. Я просто хотел привлечь внимание аудитории в Instagram. Было очень приятно видеть, как люди слушают, стараются и делают лучше. Мы можем ежедневно менять мир в лучшую сторону и развиваться не только на футбольном поле, но и в жизни», — цитирует Стерлинга BBC.

Ранее Рахим Стерлинг призывал наказывать клубы за расизм, снимая с них 9 очков. В нынешнем сезоне форвард Манчестер Сити подвергался оскорблениям на расовой почве со стороны фанатов Челси.

Также Стерлинг угодил в эпицентр расистского скандала во время матча за сборную Англии против Черногории, когда его оскорбляли черногорские болельщики.