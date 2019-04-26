Бавария передумала выкупать Хамеса у Реала

Новости спорта: Колумбиец летом вернется в Реал.

"Бавария" не желает оформлять полноценный трансфер Хамеса Родригеса у "Реала", как сообщает Kicker.de. Источник утверждает, что руководство мюнхенского клуба откажется от выкупа футболиста. Есть информация, что между Хамесом и главным тренером команды Нико Ковачем существует конфликт.

Летом Хамес вернется в столицу Испании, где руководство "королевского" клуба будет решать дальнейшую судьбу колумбийского футболиста. "Бавария" арендовала Родригеса летом 2017 года за 13 миллионов евро с правом выкупа за 42 миллиона той же валюты.

В текущем сезоне 27-летний Хамес сыграл в 19 поединках Бундеслиги, в которых сумел три раза расписаться в воротах соперника. Также на его счету три голевых паса. Соглашение колумбийца с "Реалом" истекает в 2021 году. Ранее стало известно, что футболист не был бы против поработать с Карло Анчелотти.