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Защитник Ромы закончит карьеру в 21 год из-за проблем с сердцем

Защитник Ромы закончит карьеру в 21 год из-за проблем с сердцем
14:21 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Нигерийский защитник Ромы Абдуллахи Нура вынужден закончить карьеру в 21 год.

Принадлежащий Роме правый защитник Абдуллахи Нура не сможет продолжить профессиональную карьеру из-за проблем с сердцем, сообщает ForzaRoma.info.

Рома работает над расторжением контракта с Нурой-игроком, однако готовится предоставить ему работу в структуре клуба.

Нура, который вернулся досрочно из двухлетней аренды в Перудже, присоединился к Роме 4 года назад из Специи. В 2016 году интерес к Нура приписывали Ливерпулю.

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Волки продолжают бороться за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Они идут 6-ми после 33 туров, но от дающего такое право 4-го места их отделяет только одно очко.

В следующем туре Рома сыграет против Кальяри 27 апреля.

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ФК Рома, Футбол, Новости футбола, Абдуллахи Нура.
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