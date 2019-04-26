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Ливерпуль - Хаддерсфилд: прогноз букмекеров на матч АПЛ

Ливерпуль - Хаддерсфилд: прогноз букмекеров на матч АПЛ
14:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Букмекеры считают Ливерпуль безупречным фаворитом предстоящего матча АПЛ.

В пятницу, 26-го апреля на стадионе Энфилд состоится матч 36-го тура чемпионата Англии между Ливерпулем и Хаддерсфилдом. Стали известны котировки букмекеров на данную встречу.

Так, букмекерская компания Фаворит Спорт считает, что Ливерпуль одержит легкую победу в данной встрече. На победу подопечных Клоппа принимают ставки с мизерным коэффициентом 1.07, тогда как на победу уже вылетевшего Хаддерсфилда поставлен коэффициент 35. На ничью котировки составляют 12.50.

Стоит отметить, что к отчетному матчу команды подойдут во всеоружии. Все футболисты Ливерпуля и Хаддерсфилда находятся в строю и не получили дисквалификации на грядущий матч.

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История противостояний между Ливерпулем и Хаддерсфилдом насчитывает 76 матчей. Примечательно, что преимущество по личным встречам на стороне Хаддерсфилда, который одержал 30 побед, при 29 победах Ливерпуля. Еще 17 матчей окончились вничью.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, ФК Хаддерсфилд.
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