Отец Салы умер от сердечного приступа

Новости спорта: Эмилиано Сала погиб в авиакатастрофе во время перелета из Нанта в Кардифф за три месяца до смерти отца.

Орасио Сала, отец погибшего аргентинского форварда Эмилиано Салы, умер от сердечного приступа в городе Прогресо. Об этом сообщил мэр Прогресо Хорхе Мюллер.

«Жена Орасио позвонила мне в пять часов утра, врачи были уже там. Когда я подъехал к их дому, он уже скончался», – сказал Мюллер в эфире радиостанции La Red.

28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба.

Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.