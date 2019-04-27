Футбол. Где и когда смотреть матчи 26 тура чемпионата Украины по футболу

Новости спорта: В субботу, 27 апреля, поединком между одесским "Черноморцем" и полтавской "Ворсклой" стартует 26-й тур чемпионата Украины по футболу среди клубов Премьер-лиги.

Встреча из Одессы, которая начнется в 14.00, будет транслировать телеканал "Футбол 2".

В этот же день на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского пройдет игра между донецким "Олимпиком" и львовскими "Карпатами" (17.00, "Футбол 2").

В воскресенье, 28 апреля, состоятся три матча. "Мариуполь" будет принимать донецкий "Шахтер" (14.00, "Футбол 1"), "Александрия" - луганскую "Зарю" (17.00, "Футбол 1"), а "Львов" - киевское "Динамо" (19.30, "Футбол 1" ).

Завершится 26-й тур в понедельник, 29 апреля. Киевский "Арсенал" встретится в столице с черниговской "Десной" (17.00. "Футбол 2").

Турнирное положение после 25-ти туров:

первая шестерка - "Шахтер" - 64 очка, "Динамо" - 57, "Александрия" - 47, "Заря" - 35, "Мариуполь" - 33, "Львов" - 30;

вторая шестерка - "Десна" - 35, "Ворскла" - 30, "Карпаты" - 25, "Олимпик" - 24, "Арсенал-Киев" - 18, "Черноморец" - 18.

Напомним, на втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.