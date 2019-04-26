Тренер Ливерпуля Клопп любит смотреть игры шести команд

Новости спорта: Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп назвал команды, игры которых ему нравится смотреть в свободное время.

В ответ на вопрос о том, хватает ли ему времени просто смотреть футбол в свое удовольствие, тренер Ливерпуля Юрген Клопп назвал шесть команд, игра которых нравится ему как незаинтересованному зрителю.

"Я всегда стараюсь смотреть матчи Боруссии Д, поскольку с этой командой меня очень многое связывает, — сказал Клопп на предматчевой пресс-конференции накануне поединка против Хаддерсфилда. — То же самое касается и Майнца, хотя здесь дело не только в том, что это моя бывшая команда, но и в том, что мне нравится стиль, который привил ей Сандро Шварц. Что же касается команд, с которыми меня ничего не связывает, то я получаю удовольствие от игр Манчестер Сити, Барселоны, Тоттенхэма и Вердера".

В пятницу, 26 апреля, Ливерпуль постарается обыграть Хаддерсфилд и вернуть себе первое место в Премьер-лиге. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.