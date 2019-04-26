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Неймар: Бывшие игроки, которые меня критикуют, наверное, просто завидуют

Неймар: Бывшие игроки, которые меня критикуют, наверное, просто завидуют
16:07 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Неймар признался, что его сильно задевала несправедливая критика, и что ему бы хотелось когда-нибудь поиграть вместе с полузащитником Челси Эденом Азаром.

"Было очень неприятно, когда на меня вдруг обрушилась критика за то, что во время восстановления после травмы я побывал на карнавале в Рио, — сказал бразилец в интервью FOX Sports. — В то время мне уже никто не запрещал ходить, я начал потихоньку заниматься, так почему мне нельзя было немного развеяться? Особенно неприятно, когда критика исходит от бывших игроков. Казалось бы, они должны знать, как обычно проходит восстановление, но все равно говорят обо мне неприятные вещи. Наверное, они просто завидуют, что не смогли добиться того, чего добился я. Говорят, что я симулянт... Но ведь свою травму я получил из-за того, что после нарушения пытался устоять на ногах и продолжить игру. Упал бы — и был бы цел и невредим".

"Что касается критики за переход в ПСЖ, то здесь дело было не в деньгах. Мне просто нужно было сменить обстановку, почувствовать новый вызов. Я до сих пор влюблен в Барселону, я дружу со всеми бывшими одноклубниками, но в том момент это было трудное, но необходимое решение".

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"Мне было комфортно на поле со всеми своими партнерами, а если говорить о тех, с кем в одной команде я бы хотел сыграть, то прежде всего назову Эдена Азара. Он не такой как все, в чем-то мы с ним похожи, и было бы интересно иметь такого партнера по атаке".

После длительного отсутствия Неймар вернулся на поле в матче против Монако, в котором ПСЖ завоевал титул чемпиона Франции.

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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