Милан уволит Гаттузо в случае поражения от Торино

Новости спорта: Руководство Милана задумалось о расставании с главным тренером Дженнаро Гаттузо.

"Россонери" рискуют не попасть в Лигу чемпионов и могут уволить наставника до окончания сезона. На данный момент команда занимает 4-ю строчку в турнирной таблице Серии А, имея одинаковое количество очков с Аталантой.

Как сообщает издание La Stampa, Милан отправит Гаттузо в отставку в случае поражения в матче с Торино. Ожидается, что место 41-летнего специалиста в этом случае займет Федерико Джунти из Примаверы.

Матч Торино – Милан в 34-м туре Серии А состоится в Турине в воскресенье, 28 апреля.Руководство Милана задумалось о расставании с главным тренером Дженнаро Гаттузо.

"Россонери" рискуют не попасть в Лигу чемпионов и могут уволить наставника до окончания сезона. На данный момент команда занимает 4-ю строчку в турнирной таблице Серии А, имея одинаковое количество очков с Аталантой.

Как сообщает издание La Stampa, Милан отправит Гаттузо в отставку в случае поражения в матче с Торино. Ожидается, что место 41-летнего специалиста в этом случае займет Федерико Джунти из Примаверы.

Матч Торино – Милан в 34-м туре Серии А состоится в Турине в воскресенье, 28 апреля.