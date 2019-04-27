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Франков: Динамо ничуть не слабее Шахтера

Франков: Динамо ничуть не слабее Шахтера
02:03 Сегодня Телеграф Динамомания Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился мнением о матче 25-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер" (0:0).

- Впечатления от Главного Матча – признаться, так себе. Во‑первых, итоговый результат устроил "Шахтер", и что в этом раскладе стало единственным утешением для "Динамо" – не проиграли, продолжаем праздновать (поздравляя соседей с чемпионством – а что, у "Шахтера" есть еще шансы упустить титул?). Во‑вторых, как в этом случае следует поступать с имиджем великого киевского клуба, который не должен довольствоваться ничьей ни на какой стадии!

Имело ли "Динамо" хоть шанс – я уж не говорю о комплекте моментов – победить? Для этого нужно было хотя бы разок ударить в створ. В целом, между "Динамо" и победой пролегло немало… В том числе судейство – о котором отдельный разговор. Приятно осознавать, что киевляне ничуть не слабее "Шахтера" – а дальше?! Мужикам нужны победы!

Болельщики были очень недовольны – что содержанием, что результатом. Динамовцы, вы слышали? Я передаю, благо на трибунах всякого наслушался. А уж об арбитре во втором тайме…

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Вопрос не в пенальти – вопрос в целом по игре… Но что делать с полнейшей неспособностью киевлян нанести хотя бы один удар в створ? Видимо, это вопрос к главному тренеру – чего конкретно он хотел от данного поединка и насколько доволен действиями подопечных. А также – какими тактическими приемами, которыми он намеревался обеспечить преимущество своей команды, - написал Франков в своей редакционке в №33 журнала "Футбол".

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