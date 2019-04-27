Манчестер Юнайтед вступил в борьбу за Ришарлисона

Новости спорта: "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Эвертона" Ришарлисону.

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить € 58 млн. Также форвард входит в сферу интересов "Барселоны", "Милана", "Ливерпуля", "ПСЖ", "Челси" и "Атлетико".

21-летний Ришарлисон перешёл в "Эвертон" прошлым летом из "Уотфорда". Сумма трансфера составила € 39,2 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором 13 забитых мячей, а также отметился одной результативной передачей. Контракт бразильца с английским клубом действителен до лета 2023 года.