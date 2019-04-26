Бутко о матче Динамо - Шахтер: Пенальти должен был бить Коваленко, а не Мораес

Новости спорта: Защитник донецкого "Шахтера" Богдан Бутко рассказал об итогах гостевого матча 25-го тура УПЛ против "Динамо" (0:0).

— "Шахтеру" было важнее не проиграть, чтобы сохранить отрыв от "Динамо", или же хотелось взять три очка, чтобы фактически закрыть вопрос в соперничестве с киевлянами за чемпионство?

— Хотелось выиграть, и мы были близки этому, поскольку на 94-й минуте судья назначил пенальти в ворота "Динамо". Наверное, мы уже подумали, что победа у нас в кармане. С одной стороны, потеряли два очка, когда Бойко спас "Динамо" в моменте с пенальти, с другой стороны, по игре более закономерным был счет 0:0.

— "Мораес" сам вызвался бить пенальти на 94-й минуте?

— Да, наверное, он был настроен решительно, хотя вообще-то пенальти должен был бить Витя Коваленко. Но получилось так, что Мораес не забил.

— В раздевалке его сильно ругали?

— Нет, только поддержали, ведь Жуниор лучший бомбардир нашей команды, забивает голы, тянет команду в чемпионате. Пенальти не забил, но такое бывает.

— От "Динамо" в этой игре ожидали большего?

— Думаю, да. Киевляне играли в родных стенах, поэтому думал, что будет больше напора. Обе команды, наверное, больше играли с оглядкой на свои ворота. Потеря очков для любой из них была крайне нежелательной, поэтому получилась осторожной. "Динамо" в таком случае почти лишалось шансов на чемпионство, мы могли подпустить конкурента на близкое расстояние. Наверное, этим и можно объяснить такой ход поединка на Олимпийском.