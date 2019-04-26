Суарес: Когда Месси завершит карьеру, Барселоне будет очень трудно

Новости спорта: Уругваец Луис Суарес хочет, что бы Лионель Месси играл как можно дольше.

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес рассказал, как на игру Барсы повлияет завершение карьеры его партнера по команде Лионеля Месси.

"Когда Месси завершит карьеру, будет трудно. Но здорово, что сейчас все мы находимся в мире футбола, получаем опыт и наслаждаемся этим", - сообщил Суарес.

Барселона, набрав 80 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.

Месси выступает за Барселону уже 15 лет (с 2004-го года). За это время аргентинец 9 раз стал чемпионом испанской Примеры, выиграл 6 Кубков Испании и завоевал 4 титула победителя Лиги чемпионов.