Юные футболисты Шахтера сыграли в финале турнира Mediterranean International Cup

Новости спорта: Команды футбольной академии донецкого "Шахтера" приняли участие в турнире Mediterranean International Cup 2019.

Соревнования в Испании собрали по 64 команды из разных стран мира в каждой среди 9-ти возрастных категорий.

Среди участников были "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и другие футбольные гранды. "Горняки" было представлены двумя составами - U14 и U16, причем младшие дошли до финала, сообщает пресс-служба "Шахтера".

"Шахтер" U14 под руководством Оскара Ратулутры на групповой стадии разгромил каталонский "Паретс" (5:0) и сверстников испанского филиала "Ювентуса" (5:1), а также обыграл японскую команду "Тагучи" (2:0) и с первого места вышел в плей-офф. Далее "горняки" выбили из турнира финскую "Хонку" (1:0), представителя США "Нью-Йорк" (2:0), каталонский "Меркантиль" (1:0) и румынский "Лучафэрул" (4:0). В финальном матче "оранжево-черные" минимально уступили хозяевам из "Эспаньола" (0:1). Лучшими бомбардиром команды стал Максим Деркач (4 гола)", - отмечается в сообщении.

"Шахтер" U16 во главе с тренером Владимиром Самборским также уверенно преодолел групповую стадию, забив в трех матчах 20 мячей и ни единого не пропустив. Однако в 1/4 финала украинцы уступили тому же "Эспаньолу" (0:1), который в итоге и стал победителем.