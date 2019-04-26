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Юные футболисты Шахтера сыграли в финале турнира Mediterranean International Cup

Юные футболисты Шахтера сыграли в финале турнира Mediterranean International Cup
21:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Команды футбольной академии донецкого "Шахтера" приняли участие в турнире Mediterranean International Cup 2019.

Соревнования в Испании собрали по 64 команды из разных стран мира в каждой среди 9-ти возрастных категорий.

Среди участников были "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и другие футбольные гранды. "Горняки" было представлены двумя составами - U14 и U16, причем младшие дошли до финала, сообщает пресс-служба "Шахтера".

"Шахтер" U14 под руководством Оскара Ратулутры на групповой стадии разгромил каталонский "Паретс" (5:0) и сверстников испанского филиала "Ювентуса" (5:1), а также обыграл японскую команду "Тагучи" (2:0) и с первого места вышел в плей-офф. Далее "горняки" выбили из турнира финскую "Хонку" (1:0), представителя США "Нью-Йорк" (2:0), каталонский "Меркантиль" (1:0) и румынский "Лучафэрул" (4:0). В финальном матче "оранжево-черные" минимально уступили хозяевам из "Эспаньола" (0:1). Лучшими бомбардиром команды стал Максим Деркач (4 гола)", - отмечается в сообщении.

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 "Шахтер" U16 во главе с тренером Владимиром Самборским также уверенно преодолел групповую стадию, забив в трех матчах 20 мячей и ни единого не пропустив. Однако в 1/4 финала украинцы уступили тому же "Эспаньолу" (0:1), который в итоге и стал победителем.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Mediterranean International Cup.
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