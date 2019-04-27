Ярмоленко приступил к тренировкам с мячом

Новости спорта: Андрей Ярмоленко пропускает вторую часть сезона из-за травмы ахилла.

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко приступил к работе с мячом.

Игрок национальной сборной Украины опубликовал в Instagram видео, на котором тренируется с мячом. Видео футболист сопроводил текстом «Приятно снова с тобой встретиться».

Андрей в октябре прошлого года получил серьезную травму ахилла, из-за которой вынужден пропустить остаток сезона.

В апреле главный тренер Молотобойцев Мануэль Пеллегрини выразил надежду, что Ярмоленко сможет начать работать с командой в течение нескольких недель.

Ярмоленко перешел в лондонский клуб летом прошлого года из дортмундской Боруссии за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 10 встреч во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.

Вест Хэм занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Завтра, 27 апреля, команда Пеллегрини сыграет против Тоттенхэма.