Новости спорта: Форвард Ливерпуля Роберто Фирмино рискует пропустить первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против Барселоны.

Нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино рискует пропустить первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

Главный тренер Красных Юрген Клопп не уверен, сможет ли бразилец восстановиться после повреждения, которое тот получил на тренировке.

«На тренировке я этого не заметил, это случилось, очевидно, в концовке занятий. Он почувствовал боль в мышце», — цитирует Клоппа Sky Sports.

«Теперь мы получили диагноз: у него скромный разрыв небольшой мышцы. Если не считать слово «разрыв», в остальном новости хорошие. Это Бобби, поэтому он может успеть к Барселоне, но мы, конечно, этого не знаем наверняка».

Вчера Фирмино не играл в матче против Хаддерсфилда (5:0), по итогам которого Красные вернули себе первое место в Премьер-лиге.

Первый матч с Барселоной Ливерпуль проведет в среду, 1 мая. Ответный — 7 мая.