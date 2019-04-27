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Фирмино рискует пропустить первый полуфинальный матч Лиги чемпионов

Фирмино рискует пропустить первый полуфинальный матч Лиги чемпионов
12:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Форвард Ливерпуля Роберто Фирмино рискует пропустить первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против Барселоны.

Нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино рискует пропустить первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

Главный тренер Красных Юрген Клопп не уверен, сможет ли бразилец восстановиться после повреждения, которое тот получил на тренировке.

«На тренировке я этого не заметил, это случилось, очевидно, в концовке занятий. Он почувствовал боль в мышце», — цитирует Клоппа Sky Sports.

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«Теперь мы получили диагноз: у него скромный разрыв небольшой мышцы. Если не считать слово «разрыв», в остальном новости хорошие. Это Бобби, поэтому он может успеть к Барселоне, но мы, конечно, этого не знаем наверняка».

Вчера Фирмино не играл в матче против Хаддерсфилда (5:0), по итогам которого Красные вернули себе первое место в Премьер-лиге.

Первый матч с Барселоной Ливерпуль проведет в среду, 1 мая. Ответный — 7 мая.

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Все по теме:

ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Роберто Фирминьо.
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