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Симеоне оценил шансы Атлетико на титул в Ла Лиге

Симеоне оценил шансы Атлетико на титул в Ла Лиге
10:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Наставник Матрасников хорошо оценивает выступления своих подопечных в нынешнем сезоне Ла лиги.

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне рассказал о текущем розыгрыше чемпионата с исполнении команды. По словам аргентинца, он не считает вторую строчку неудачей.

«Расстраивает ли меня второе место в Ла Лиге? Учитывая, что Реал и Барселона лучшие команды в мире, я не считаю это провалом. У нас в голове лишь наш путь, мы думаем только о себе», — цитирует Симеоне Goal.

«Я очень требователен, и мы надеемся на улучшение, но я рад, что Атлетико оправдывает ожидания и всегда среди лучших. Это очень хорошо говорит о работе, которую выполняет клуб, а также о работе игроков, которые были здесь все эти годы».

«Нам нужно оставаться на своем уровне и надеяться, что Реал и Барселона проведут не лучший сезон».

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На данный момент Матрасники на второй строчке Ла Лиге. Барселона опережает Атлетико на 9 очков, а Реал отстает на 6 очков.

Под руководством Симеоне команда стала чемпионом Испании в сезоне 2014/15, а также выигрывала Кубок и Суперкубок.

Следующий матч чемпионата мадридцы проведут уже сегодня. В 17:15 прозвучит стартовый свисток матча с Вальядолидом.

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ФК Атлетико М, Футбол, Диего Симеоне, Новости футбола.
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