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Львов - Динамо: прогноз Алиева на матч УПЛ

Львов - Динамо: прогноз Алиева на матч УПЛ
10:18 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Экс-футболист Динамо Александр Алиев уверен в победе своей команды.

Экс-полузащитник "Динамо" Александр Алиев поделился ожиданиями перед завтрашним матчем 26-го тура УПЛ между "Львовом" и "Динамо".

"Я думаю, что победа будет за "Динамо", ведь у "Львова" поменялся тренер, и команда показывает не очень хорошие результаты. Тем более, в подсознании у игроков "Динамо" будут предыдущие матчи, в которых "Львов" отбирал у них очки.

Киевлянам будет тяжеловато во Львове. Но мое мнение, что "Динамо" победит. Чемпионская гонка еще продолжается, и "Динамо" будет кидать все силы на чемпионат, чтобы догнать "Шахтер", - цитирует Алиева Footballhub.

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"Львов" примет "Динамо" завтра. Матч стартует в 19:30 по киевскому времени.

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ФК Динамо (Киев), Александр Алиев, Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Львов.
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