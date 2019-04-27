Львов - Динамо: прогноз Алиева на матч УПЛ

Новости спорта: Экс-футболист Динамо Александр Алиев уверен в победе своей команды.

Экс-полузащитник "Динамо" Александр Алиев поделился ожиданиями перед завтрашним матчем 26-го тура УПЛ между "Львовом" и "Динамо".

"Я думаю, что победа будет за "Динамо", ведь у "Львова" поменялся тренер, и команда показывает не очень хорошие результаты. Тем более, в подсознании у игроков "Динамо" будут предыдущие матчи, в которых "Львов" отбирал у них очки.

Киевлянам будет тяжеловато во Львове. Но мое мнение, что "Динамо" победит. Чемпионская гонка еще продолжается, и "Динамо" будет кидать все силы на чемпионат, чтобы догнать "Шахтер", - цитирует Алиева Footballhub.

"Львов" примет "Динамо" завтра. Матч стартует в 19:30 по киевскому времени.