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Украинские тренеры едва на подрались в матче Первой лиге

Украинские тренеры едва на подрались в матче Первой лиге
13:00 Сегодня Телеграф sport.ua ФК Рух

Новости спорта: Редкий случай с удалением тренеров обеих команд произошел в поединке Первой лиги.

Накануне в Первой лиге состоялся матч 25-го тура, в котором «Горняк-Спорт» принимал «Рух».

Игра двух команд из нижней половины турнирной таблицы мало чем запомнилась с точки зрения происходящего на футбольном поле, однако градуса ей придала разборка главных тренеров.

На 29-й минуте что-то не поделили коуч «Горняка-Спорт» Владимир Мазяр со своим коллегой из «Руха» Леонидом Кучуком. Словесная перепалка между специалистами чуть не дошла до рукоприкладства – между наставниками вовремя оказался арбитр.

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Cтычка между Кучуком и Мазяром:

В итоге оба тренера были удалены и досматривали поединок на трибунах. К слову, сам матч победителя не выявил – ничья 0:0.

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Футбол, Первая Лига Украины, Леонид Кучук, Новости футбола, Владимир Мазяр.
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