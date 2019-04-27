Украинские тренеры едва на подрались в матче Первой лиге

Новости спорта: Редкий случай с удалением тренеров обеих команд произошел в поединке Первой лиги.

Накануне в Первой лиге состоялся матч 25-го тура, в котором «Горняк-Спорт» принимал «Рух».

Игра двух команд из нижней половины турнирной таблицы мало чем запомнилась с точки зрения происходящего на футбольном поле, однако градуса ей придала разборка главных тренеров.

На 29-й минуте что-то не поделили коуч «Горняка-Спорт» Владимир Мазяр со своим коллегой из «Руха» Леонидом Кучуком. Словесная перепалка между специалистами чуть не дошла до рукоприкладства – между наставниками вовремя оказался арбитр.

Cтычка между Кучуком и Мазяром:

В итоге оба тренера были удалены и досматривали поединок на трибунах. К слову, сам матч победителя не выявил – ничья 0:0.