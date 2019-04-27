Бензема пропустил тренировку Реала

Новости спорта: Сыграть в воскресной встрече футболист, скорее всего, не сможет.

Форвард «Реала» Карим Бензема пропустил сегодняшнюю тренировку команды. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, 31-летнего нападающего не оказалось в числе игроков, которые сегодня завершали подготовку к выездному матчу 35-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано». «Королевский клуб» пока никаких официальных заявлений по отсутствию француза не делал. Сыграть в воскресной встрече футболист, скорее всего, не сможет. Тренировку также пропустили травмированные защитники «сливочных» Серхио Рамос и Альваро Одриосола.

В нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Бензема в 51 матче 30 результативных ударов и 10 голевых передач. На «Сантьяго Бернабеу» нападающий перебрался летом 2009 года из «Лиона»