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Зозуля получил красную карточку

Зозуля получил красную карточку
21:56 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Ранее он получал красные карточки в матчах с Эльче и этой же Осасуной.

Нападающий испанской Альбасете украинец Роман Зозуля в рамках 36-го тура второго испанского дивизиона с Осасуной (0:2) вышел в стартовом составе.

На 77-й минуте поединка форвард был выгнан с поля за то, что рукой отбил мяч, который летел в ворота его клуба. Робрето Торрес через мгновение реализовал пенальти.

Это уже 3-я красная карточка Романа в текущей кампании: до этого его дисквалифицировали в играх с Эльче и Осасуной.

29-летний украинец в этом сезоне забил 8 голов и совершил 1 результативную передачу в рамках 31 матча. Альбасете за 7 туров до конца чемпионата идет вторым в Сегунде, а Осасуна занимает первую строчку.

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Примера, ФК Эльче, Новости футбола, Роман Зозуля.
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