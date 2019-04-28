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Че Че и Буэно дебютировали за Сан-Паулу

Че Че и Буэно дебютировали за Сан-Паулу
17:31 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Экс-динамовцы Че Че и Буэно дебютировали за Сан-Паулу в первом туре чемпионата Бразилии.

Экс-игроки киевского Динамо Че Че и Буэно дебютировали за Сан-Паулу в первом же матче команды в рамках чемпионата Бразилии против Ботафого (2:0).

Че Че сыграл почти весь матч за новую команду, лишь на 87-й минуте его заменил как раз Витор Буэно, который в дебютном матче не имел много игрового времени.

Напомним, что Че Че и Витор Буэно покинули Динамо в начале апреля. Оба бразильца отыграли в Динамо меньше года.

Че че был одной из трансферных целей главного тренера бразильцев Куки, который также вернул в команду форварда Алешандре Пато.

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На счету Че Че 16 матчей и 1 ассист за Динамо во всех турнирах. Игрок не имел регулярной игровой практики, чаще выступая за дубль киевлян.

В футболке Динамо 24-летний Буэно выходил только в 3 поединках, наиграв в сумме 82 минуты, не отметившись результативными действиями. Главный тренер команды Александр Хацкевич говорил, что Буэно проигрывает конкуренцию.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Сан-Паулу, Футбол, Новости футбола, Че Че, Витор Буэно.
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