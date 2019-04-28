"Мне нужно все обдумать": Тухель - о поражении ПСЖ в Кубке Франции

Новости спорта: Наставник ПСЖ не планирует покидать парижский клуб.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Франции с Ренном (2:2, пен. 5:6).

"Безусловно, я хочу и дальше занимать пост наставника ПСЖ. Пока рано подводить итоги. Мне нужно несколько дней, чтобы все обдумать. Непростая ситуация. Сложно объяснить поражение. Мы очень хорошо начали матч, играли очень сильно, создали много моментов.

Меня разочаровало то, что команда проиграла второй тайм со счетом 0:1. У меня нет объяснений тому, что произошло", - приводит слова Тухеля Goal.

Отметим, что ПСЖ не смог выиграть Кубок в пятый раз подряд. Для Ренна это первая победа с 1971 года.

Ранее сообщалось, что нападающий парижан Неймар ударил болельщика после проигрыша в финале Кубка Франции.