Скачать
Воскресенье, 28.04.2019
Украинка Костюк выиграла первый профессиональный титул в паре
Украинка Костюк выиграла первый профессиональный титул в паре
Постол - Мимун: видео боя
Постол - Мимун: видео боя
Украинка Никольченко - бронзовый призер этапа Кубка мира в Баку
Украинка Никольченко - бронзовый призер этапа Кубка мира в Баку
Сиренко брутально нокаутировал Робутти в первом раунде (Видео)
Сиренко брутально нокаутировал Робутти в первом раунде (Видео)

Неймар жестко раскритиковал футболистов ПСЖ

Неймар жестко раскритиковал футболистов ПСЖ
13:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Форвард остался недоволен игрой некоторых одноклубников в финале Кубка Франции.

Нападающий ПСЖ Неймар прокомментировал поражение от Ренна в финале Кубка Франции (2:2, пен. 5:6).

"Мы должны вести себя как мужчины в раздевалке. Нам нужно научиться быть более сплоченной командой. У нас же в составе много молодых игроков. Им следует больше слушать, а не говорить. Доходит даже до такого, что иногда, когда говорит более опытный игрок, они начинают возражать ему.

Молодые игроки перебивают даже тренера, когда он обращается к нам. С таким отношением команда далеко не уйдет. Я, например, всегда слушал опытных игроков, когда сам только начинал", - цитирует Неймара Goal.

Отметим, что ПСЖ не смог выиграть Кубок в пятый раз подряд. Для Ренна это первая победа с 1971 года.

Ранее сообщалось, что Неймар ударил фаната в лицо после финала Кубка Франции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПСЖ, Неймар, Футбол, КУбок Франции, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сиренко брутально нокаутировал Робутти в первом раунде (Видео)
02 Постол победил Мимуна в 8-раундовом поединке
03 Роберт Истер: Я выше, сильнее и быстрее Ломаченко
04 Барселона стала чемпионом Испании
05 Ребров с Ференцварошем стал чемпионом Венгрии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь