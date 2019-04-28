Неймар жестко раскритиковал футболистов ПСЖ

Новости спорта: Форвард остался недоволен игрой некоторых одноклубников в финале Кубка Франции.

Нападающий ПСЖ Неймар прокомментировал поражение от Ренна в финале Кубка Франции (2:2, пен. 5:6).

"Мы должны вести себя как мужчины в раздевалке. Нам нужно научиться быть более сплоченной командой. У нас же в составе много молодых игроков. Им следует больше слушать, а не говорить. Доходит даже до такого, что иногда, когда говорит более опытный игрок, они начинают возражать ему.

Молодые игроки перебивают даже тренера, когда он обращается к нам. С таким отношением команда далеко не уйдет. Я, например, всегда слушал опытных игроков, когда сам только начинал", - цитирует Неймара Goal.

Отметим, что ПСЖ не смог выиграть Кубок в пятый раз подряд. Для Ренна это первая победа с 1971 года.

Ранее сообщалось, что Неймар ударил фаната в лицо после финала Кубка Франции.