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Макаренко восстановился от травмы и готов сыграть за Андерлехт

Макаренко восстановился от травмы и готов сыграть за Андерлехт
13:10 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Футболист сборной Украины Евгений Макаренко готов вновь выйти на футбольное поле.

Опорный полузащитник Андерлехта Евгений Макаренко сможет сыграть за брюссельцев в матче 6-го тура высшей группы чемпионата Бельгии против Брюгге. Об этом сообщает ТК Футбол 1/2.

Украинец восстанавливался после травмы ахилла в прошлом году, из-за чего он провел последний матч за Андерлехт 2 декабря.

В начале марта Макаренко восстановился после повреждения, но первую игру после травмы проведет лишь сегодня.

За время восстановление полузащитника у бельгийцев поменялся тренер. Команду возглавил Фред Рюттен.

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В текущем сезоне Макаренко на счету 20 матчей, в которых он отдал две голевые передачи.

На данный момент Андерлехт идет на 5-м месте турнирной таблицы. Игра с Брюгге состоится сегодня и начнется в 19:00.

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Евгений Макаренко, Футбол, ФК Андерлехт, Новости футбола.
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