Макаренко восстановился от травмы и готов сыграть за Андерлехт

Новости спорта: Футболист сборной Украины Евгений Макаренко готов вновь выйти на футбольное поле.

Опорный полузащитник Андерлехта Евгений Макаренко сможет сыграть за брюссельцев в матче 6-го тура высшей группы чемпионата Бельгии против Брюгге. Об этом сообщает ТК Футбол 1/2.

Украинец восстанавливался после травмы ахилла в прошлом году, из-за чего он провел последний матч за Андерлехт 2 декабря.

В начале марта Макаренко восстановился после повреждения, но первую игру после травмы проведет лишь сегодня.

За время восстановление полузащитника у бельгийцев поменялся тренер. Команду возглавил Фред Рюттен.

В текущем сезоне Макаренко на счету 20 матчей, в которых он отдал две голевые передачи.

На данный момент Андерлехт идет на 5-м месте турнирной таблицы. Игра с Брюгге состоится сегодня и начнется в 19:00.