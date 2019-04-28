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План подготовки сборной Украины U-20 к чемпионату мира по футболу

План подготовки сборной Украины U-20 к чемпионату мира по футболу
13:34 Сегодня Телеграф ФФУ

Новости спорта: Одиннадцатого мая подопечные Александра Петракова начнут подготовку к ЧМ-2019 по футболу.

Подготовку к мировому форуму юношеская сборная Украины (футболисты не старше 1999 года рождения) начнет 11 мая. Об этом информирует пресс-служба ФФУ.

23 мая в Польше начнется чемпионат мира по футболу среди команд U-20. Сборная Украины, которая в групповом раунде встретится с командами США (24-го), Катара (27-го) и Нигерии (30-го), подготовку к форуму начнет 11 мая в Киеве.

Во время этой работы подопечные Александра Петракова на стадионе имени Виктора Банникова сыграют два товарищеских матча: 14 мая - с перволиговым «Колосом» из Ковалевки (начало матча - в 19.00) и 18 мая - со сборной ЮАР (19.00).

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Что касается ЧМ-2019 в Польше, то участие в турнире примут 24 команды из шести конфедераций. Сначала они будут соревноваться в шести квартетах. По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре команды из шести, занявшие третьи места, выйдут в 1/8 финала.

 

 

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Футбол, Новости футбола, Сборная Украины по футболу U-20.
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