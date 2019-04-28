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Суарес: Месси - лучший футболист в мире

Суарес: Месси - лучший футболист в мире
13:44 Сегодня Телеграф Террикон

Новости спорта: Уругвайский форвард Барселоны Луис Суарес оценил вклад Лео Месси в игру Барселоны.

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес отдал должное лидеру команды Лионелю Месси. Аргентинец, вышедший на замену во вчерашнем матче 35-го тура Примеры против "Леванте", забил единственный гол, который позволил "сине-гранатовым" завоевать золотые медали чемпионата Испании.

- Мы должны быть реалистами. Нужно признать, что Месси является лучшим игроком в мире. Мы должны наслаждаться каждой минутой его игры, восхищаться тем, насколько он великолепен.

Что касается перспектив оформить требл, то мы стараемся не говорить об этом. Впереди у нас два самых важных матча текущего сезона (против "Ливерпуля" в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов - прим.)

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Хотим одержать победу в этом противостоянии и достичь своей цели, - сказал уругваец в интервью местным медиа.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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