Суарес: Месси - лучший футболист в мире

Новости спорта: Уругвайский форвард Барселоны Луис Суарес оценил вклад Лео Месси в игру Барселоны.

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес отдал должное лидеру команды Лионелю Месси. Аргентинец, вышедший на замену во вчерашнем матче 35-го тура Примеры против "Леванте", забил единственный гол, который позволил "сине-гранатовым" завоевать золотые медали чемпионата Испании.

- Мы должны быть реалистами. Нужно признать, что Месси является лучшим игроком в мире. Мы должны наслаждаться каждой минутой его игры, восхищаться тем, насколько он великолепен.

Что касается перспектив оформить требл, то мы стараемся не говорить об этом. Впереди у нас два самых важных матча текущего сезона (против "Ливерпуля" в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов - прим.)

Хотим одержать победу в этом противостоянии и достичь своей цели, - сказал уругваец в интервью местным медиа.