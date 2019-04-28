Сарри хочет остаться в Челси

Новости спорта: Маурицио уверен, что через несколько лет "синие" смогут бороться за титул АПЛ.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри рассказал, что хочет остаться в лондонском клубе и в течение двух лет сделать английский клуб претендентом на титул в Премьер-лиге.

"Английская Премьер-лига великолепна, и я хотел бы остаться здесь. Я хочу остаться в Челси, потому что здешний уровень очень и очень высокий. Атмосфера на стадионах действительно фантастическая.

Уверен, за два сезона мы сможем приблизиться к Ливерпулю и Манчестер Сити. Но я не уверен, что за два сезона мы сможем стать лучше них. Мне нужно время, чтобы привыкнуть к чемпионату Англии", - цитирует итальянского специалиста Sky Sports.

Напомним, после 35 туров чемпионата Англии Челси набрал 67 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, потеряв шансы на чемпионство.