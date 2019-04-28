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Сарри хочет остаться в Челси

Сарри хочет остаться в Челси
18:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Маурицио уверен, что через несколько лет "синие" смогут бороться за титул АПЛ.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри рассказал, что хочет остаться в лондонском клубе и в течение двух лет сделать английский клуб претендентом на титул в Премьер-лиге.

"Английская Премьер-лига великолепна, и я хотел бы остаться здесь. Я хочу остаться в Челси, потому что здешний уровень очень и очень высокий. Атмосфера на стадионах действительно фантастическая.

Уверен, за два сезона мы сможем приблизиться к Ливерпулю и Манчестер Сити. Но я не уверен, что за два сезона мы сможем стать лучше них. Мне нужно время, чтобы привыкнуть к чемпионату Англии", - цитирует итальянского специалиста Sky Sports.

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Напомним, после 35 туров чемпионата Англии Челси набрал 67 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, потеряв шансы на чемпионство.

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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