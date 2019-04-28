Бернли - Ман Сити: Зиченко выйдет в основе на матч АПЛ

Украинский полузащитник Александр Зинченко оказался в основе команды на матч против Бернли в 36-м туре АПЛ. Как и прежде, украинец займет место левого защитника.
Поединок против Кларетс станет для Зинченко 20-м, когда он выходит на поле с первых минут во всех внутренних турнирах этого сезона. В общей сложности Александр появлялся в 26 матчах, отметившись 1 голом.
Состав Ман Сити украинец пополнил летом 2016 года, перейдя из российской Уфы.
Матч Бернли — Манчестер Сити состоится сегодня (начало — в 16:05 по киевскому времени).
Команда Пепа Гвардиолы перед игрой 36-го тура идет на втором месте, имея в активе 89 очков. Однако в случае победы Горожане вернутся на первое место, сместив с него Ливерпуль, который имеет 91 очко.