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Неймар объяснил, почему ударил болельщика

Неймар объяснил, почему ударил болельщика
23:55 Вс, 28 Апрель 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Форвард «ПСЖ» Неймар дал комментарий своему поступку, когда по окончании финального матча Кубка Франции с «Ренном» (2:3) он ударил болельщика.

«Поступил ли я плохо? Да. Но никто не смог бы остаться равнодушным в такой ситуации», — написал 27-летний бразилец в «Инстаграм».

Напомним, во время церемонии награждения участников финальной игры Кубка Франции, поднимаясь на трибуну, Неймар ударил болельщика. Позже пявилась информация, что зритель оскорбил футболиста, что и вызвало такую реакцию последнего. Сам болельщик утверждает, что эти сведения являются ложью.

Неймар жестко раскритиковал футболистов ПСЖ

Неймар провёл только вторую игру после восстановления от травмы пятой плюсневой кости. Всего в нынешнем сезоне на клубном уровне он сыграл 25 матчей, забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач.

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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