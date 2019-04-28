Неймар объяснил, почему ударил болельщика

Новости спорта: Форвард «ПСЖ» Неймар дал комментарий своему поступку, когда по окончании финального матча Кубка Франции с «Ренном» (2:3) он ударил болельщика.

«Поступил ли я плохо? Да. Но никто не смог бы остаться равнодушным в такой ситуации», — написал 27-летний бразилец в «Инстаграм».

Напомним, во время церемонии награждения участников финальной игры Кубка Франции, поднимаясь на трибуну, Неймар ударил болельщика. Позже пявилась информация, что зритель оскорбил футболиста, что и вызвало такую реакцию последнего. Сам болельщик утверждает, что эти сведения являются ложью.

Неймар провёл только вторую игру после восстановления от травмы пятой плюсневой кости. Всего в нынешнем сезоне на клубном уровне он сыграл 25 матчей, забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач.