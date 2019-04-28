Манчестер Сити обыграл Бернли в АПЛ, Зинченко отыграл весь матч (Видео)

Новости спорта: Сегодня, 28 апреля, в матче 36-го тура чемпионата Англии "Бернли" уступил "Манчестер Сити" со счетом 0:1.

Встреча состоялась в Бёрнли на стадионе "Терф Мур". Обслуживал матч арбитр Пол Тирни, которому ассистировали Эдвард Смарт и Эдриан Холмс.

Единственный гол был забит на 63-й минуте. Автором забитого мяча стал аргентинский нападающий "горожан" Серхио Агуэро.

"Манчестер Сити", набрав 92 очка, вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, "горожане" вновь опередили "Ливерпуль" на одно очко. "Бёрнли" (40) — на 15-м месте в таблице.

В следующем туре "Манчестер Сити" на своём поле сыграет с "Лестер Сити". Матч состоится 6 мая. "Бёрнли" предстоит выездная игра с "Эвертоном". Встреча пройдёт 3 мая.