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Манчестер Сити обыграл Бернли в АПЛ, Зинченко отыграл весь матч (Видео)

Манчестер Сити обыграл Бернли в АПЛ, Зинченко отыграл весь матч (Видео)
18:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сегодня, 28 апреля, в матче 36-го тура чемпионата Англии "Бернли" уступил "Манчестер Сити" со счетом 0:1.

Встреча состоялась в Бёрнли на стадионе "Терф Мур". Обслуживал матч арбитр Пол Тирни, которому ассистировали Эдвард Смарт и Эдриан Холмс.

Единственный гол был забит на 63-й минуте. Автором забитого мяча стал аргентинский нападающий "горожан" Серхио Агуэро.

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"Манчестер Сити", набрав 92 очка, вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, "горожане" вновь опередили "Ливерпуль" на одно очко. "Бёрнли" (40) — на 15-м месте в таблице.

В следующем туре "Манчестер Сити" на своём поле сыграет с "Лестер Сити". Матч состоится 6 мая. "Бёрнли" предстоит выездная игра с "Эвертоном". Встреча пройдёт 3 мая.

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