Перед чемпионатом мира по футболу сборная Украины U20 проведет два матча

Новости спорта: 23 мая в Польше начнется чемпионат мира по футболу среди команд U20 (игроки не старше 1999 года рождения).

Сборная Украины, которая в групповом раунде встретится с командами США, Катара и Нигерии, подготовку к юношескому форуму начнет 11 мая в Киеве, сообщает пресс-служба ФФУ.

Сборная Александра Петракова, в частности, проведет два товарищеских матча на стадионе имени Виктора Банникова: 14 мая - с командой украинской Первой лиги "Колос" из Ковалевки (начало игры в 19.00) и 18 мая - со сборной ЮАР (19.00).

Матчи мирового первенства-2019 U20 будут проходить в шести городах Польши. Финальный поединок состоится 15 июня в Лодзи.