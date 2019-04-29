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Перед чемпионатом мира по футболу сборная Украины U20 проведет два матча

Перед чемпионатом мира по футболу сборная Украины U20 проведет два матча
03:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФФУ

Новости спорта: 23 мая в Польше начнется чемпионат мира по футболу среди команд U20 (игроки не старше 1999 года рождения).

Сборная Украины, которая в групповом раунде встретится с командами США, Катара и Нигерии, подготовку к юношескому форуму начнет 11 мая в Киеве, сообщает пресс-служба ФФУ.

Сборная Александра Петракова, в частности, проведет два товарищеских матча на стадионе имени Виктора Банникова: 14 мая - с командой украинской Первой лиги "Колос" из Ковалевки (начало игры в 19.00) и 18 мая - со сборной ЮАР (19.00).

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Матчи мирового первенства-2019 U20 будут проходить в шести городах Польши. Финальный поединок состоится 15 июня в Лодзи.

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ФФУ, Футбол, Новости футбола, Сборная Украины U20.
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