Фонсека: Следующий пенальти буду бить точно не я

Новости спорта: Главный тренер "Шахтера" Пауло Фонсека на пресс-конференции после победы над "Мариуполем" (1:0) рассказал о матче.

"Не совсем заслуженная победа, потому что я, честно говоря, потерялся в подсчете явных голевых моментов, которые мы создали. Не реализовали два пенальти. Это особенная игра для нас. Уже в который раз не пропустили и набираем важные три очка, добились цели, однако в завершении моментов, к сожалению, ошибались и при таком количестве шансов не использовали больше. Хотя понимаю, что футболисты хотят забивать, и сильнее переживал бы, не создавай мы моменты, а их было предостаточно. Увы, не смогли реализовать еще хотя бы один.

Кто будет бить следующий пенальти? Точно не я! Понятно, что ребята хотят забить – и Мораес, и Алан Патрик. Мы отрабатываем элемент на тренировках, и они хорошо исполняют 11-метровые… В любом случае к мячу подойдет кто-то из тех, кто это делает лучше всего и уверенно себя чувствует. Это не станет проблемой.

Да, Маркос Антонио, Тете и Соломон постепенно становятся игроками основного состава. Ребята молоды, им лишь по 19 лет, – еще нужно время. С каждым днем они все лучше адаптируются. С нами нет нескольких важных игроков, но все, кто вышел на поле, показали себя хорошо. Это для меня главное: хочу видеть, что наши футболисты пользуются шансами, которые у них появляются. У них есть смелость, они стараются развивать нашу игру, и я этим доволен.

Честно говоря, не помню, как наш вратарь Алексей Шевченко сегодня играл. У него практически не было работы. Но то, что он делал, было выполнено хорошо. Порой вратари могут весь матч не касаться мяча, но затем лишь один момент, где нужно вмешаться, – и для этого следует сохранять концентрацию все 90 минут. Шевченко – очень ответственный голкипер, знает, что необходимо быть собранным весь поединок. В любой момент может произойти то, к чему ты должен быть готов. На 11-й минуте у Шевченко был единственный момент, где нужно было действовать немного иначе.

В завершение хочу поблагодарить всех. Счастливой Пасхи! Огромное спасибо за то, как вы принимаете нас здесь. Для меня всегда огромная честь приезжать играть в Мариуполь и видеть вас. Мы чувствуем себя как дома".