Манчестер Юнайтед и Челси разошлись миром

Новости спорта: В матче 36-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" и "Челси" сыграли вничью со счётом 1:1.

Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд". Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон.

Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором гола стал Хуан Мата. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Люк Шоу. В концовке первого тайма равновесие восстановил Маркос Алонсо, добив мяч в ворота после удара Антонио Рюдигера.

"Манчестер Юнайтед", набрав 65 очков, по-прежнему занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Челси" (68) остался на 4-м месте.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграет с "Хаддерсфилдом", а "Челси" предстоит домашняя игра с "Уотфордом". Оба матча состоятся 5 мая.