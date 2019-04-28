Динамо вдевятером обыграло в гостях Львов (Видео)

Новости спорта: Футболисты киевского "Динамо" удержали в гостях победу над "Львовом" (1:0) в 26-м туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.

Мяч на стадионе "Украина" отправил в ворота львовян Виталий Буяльский (24-я минута).

Киевляне завершали встречу без двух игроков. На 19-й минуте был удален с поля Никита Бурда, а на 75-й - Тамаш Кадар.

Ранее в воскресенье "Шахтер" минимально обыграл в гостях "Маиуполь" - 1:0. Гол на счету Веллингтона Нема (12).

Донетчане в этой встрече не реализовали два пенальти: Жуниор Мораес - на 24-й минуте и Алан Патрик - на 51-й. На 49-й у "Мариуполя" удален Павел Полегенько.

"Александрия" дома уступила луганской Заре "- 0:2. Оба мяча на арене "Ника" забил форвард луганчан Артем Громов (41, 63),

Завершится тур в понедельник, 29 апреля. Киевский "Арсенал" встретится в столице с черниговской "Десной" (начало в 17.00. Транслирует телеканал "Футбол 2").

Начался 26-й тур тур в субботу. Результаты матчей:

"Черноморец" (Одесса) - "Ворскла" (Полтава) - 1:2

Голы: Арни Вильхьяльмссон (2) - Денис Васин (84, с пенальти) и Артем Габелок (90+2)

На 58-й минуте одессит Василий Коваль не реализовал пенальти.

"Олимпик" (Донецк) - "Карпаты" (Львов) - 3:2

Геннадий Пасич (9), Дийе Матар (83), Максим Дегтярев (77) - Франсиско Ди Франко (36), Кристиан Понде (54).

Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 67 очков (после 26-ти игр), "Динамо" - 60 (26), "Александрия" - 47 (26), "Заря" - 38 (26), "Мариуполь" - 33 ( 26), "Львов" - 30 (26);

вторая шестерка - "Десна" - 35 (25), "Ворскла" - 33 (26), "Олимпик" - 27 (26), "Карпаты" - 25 (26), "Арсенал-Киев" - 18 (25), "Черноморец" - 18 (26).

На втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.