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Лидер Динамо Вербич отправляется в Германию

Лидер Динамо Вербич отправляется в Германию
07:50 Сегодня Телеграф ФК Динамо

Новости спорта: Лидер команды Александра Хацкевича рискует пропустить остаток сезона.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о причинах отсутствия Беньямина Вербича и Дениса Бойко в матче 26-го тура УПЛ против ФК Львов (1: 0). Оба игрока пропускали сегодняшний поединок из-за травм. Словенский полузащитник в ближайшее время отправится в Германию на медицинское обследование.

«Оба игрока не приехали по медицинским показаниям. Бойко готовиться уже к следующему матчу, а Беньямин 2 мая будет отправлен на консультацию в Мюнхене или артроскопию. Только после этого мы будем знать, на какой период наш футболист может выпасть », - цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.

Напомним, что Вербич получил травму в поединке 25-го тура УПЛ против Шахтера (0: 0). Словенец покинул поле на 73-й минуте матча.

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В нынешнем сезоне 25-летний Вербич провел 34 матча за Динамо, отметившись 12 голами и 4 результативными передачами.

Динамо занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ, отставание от Шахтера составляет 7 очков. Следующий матч бело-синие проведут 4 мая против Александрии.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Александр Хацкевич, Новости футбола, Беньямин Вербич.
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