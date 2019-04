Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Защитник Ливерпуля Верджик ван Дейк получил награду лучшего футболиста сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

В борьбе за это звание 27-летний голландец опередил еще пятерых претендентов: Рахима Стерлинга, Серхио Агуэро, Бернарду Силву, Эдена Азара и своего одноклубника Садио Мане.

Ранее PFA составила свою символическую сборную сезона, где также нашлось место и ван Дейку.

Отметим, что в прошлом году звание лучшего игрока сезона также получил игрок Ливерпуля — Мохамед Салах.

The #PFA Players’ Player of the Year 2019 @LFC and @OnsOranje defender @VirgilvDijk #PFAawards #POTY pic.twitter.com/BLq2TFt2vR