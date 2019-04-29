Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Защитник Ливерпуля Верджик ван Дейк получил награду лучшего футболиста сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
В борьбе за это звание 27-летний голландец опередил еще пятерых претендентов: Рахима Стерлинга, Серхио Агуэро, Бернарду Силву, Эдена Азара и своего одноклубника Садио Мане.
Ранее PFA составила свою символическую сборную сезона, где также нашлось место и ван Дейку.
Отметим, что в прошлом году звание лучшего игрока сезона также получил игрок Ливерпуля — Мохамед Салах.
The #PFA Players’ Player of the Year 2019 @LFC and @OnsOranje defender @VirgilvDijk #PFAawards #POTY pic.twitter.com/BLq2TFt2vR— PFA | Professional Footballers' Association (@PFA) 28 апреля 2019 г.
Ливерпуль за 36 туров чемпионата пропустил лишь 20 голов, что во многом является заслугой Верджила ван Дейка. Никто в АПЛ не пока не пропускал меньше.
В нынешнем сезоне защитник провел все 36 матчей Ливерпуля в АПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
Ливерпуль и Манчестер Сити ведут борьбу за чемпионство. За два тура до конца Горожане опережают команду ван Дейка на 1 очко.