Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Новости спорта: Великолепная игра голландца не осталась незамеченной.

Защитник Ливерпуля Верджик ван Дейк получил награду лучшего футболиста сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

В борьбе за это звание 27-летний голландец опередил еще пятерых претендентов: Рахима Стерлинга, Серхио Агуэро, Бернарду Силву, Эдена Азара и своего одноклубника Садио Мане.

Ранее PFA составила свою символическую сборную сезона, где также нашлось место и ван Дейку.

Отметим, что в прошлом году звание лучшего игрока сезона также получил игрок Ливерпуля — Мохамед Салах.

Ливерпуль за 36 туров чемпионата пропустил лишь 20 голов, что во многом является заслугой Верджила ван Дейка. Никто в АПЛ не пока не пропускал меньше.

В нынешнем сезоне защитник провел все 36 матчей Ливерпуля в АПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Ливерпуль и Манчестер Сити ведут борьбу за чемпионство. За два тура до конца Горожане опережают команду ван Дейка на 1 очко.