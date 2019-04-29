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"Мы позорим клуб": Гаттузо - о последних неудачах Милана

"Мы позорим клуб": Гаттузо - о последних неудачах Милана
08:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: "Россонери" рискуют не попасть в Лигу чемпионов.

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от Торино (0:2) в матче 34-го тура чемпионата Италии.

"Думаю, произошел несчастный случай. Команда играла с задором. Дела идут не так, как мы хотим, у нас есть проблемы. Торино вынудил нас действовать плохо, но моменты были.

Я не могу пойти на пресс-конференцию и сказать, что команда выглядит хорошо, если она даже не реагирует на тренировках. Не могу лгать или выдумывать то, чего не видел.

Гаттузо рассказал о главной цели Милана

Получаем меньше удовольствия от игры, чем два месяца назад. Мы не сообразительны, слишком много думаем, и это лишает энтузиазма. Вот почему я говорю, что не могу попасть в головы игроков так, как хочу.

Я привязан к результатам, несу ответственность. Мы позорим исторический клуб", - присводит слова итальянского специалиста Football Italia.

Ранее сообщалось, Гаттузо покинет Милан независимо от результата команды.

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ФК Милан, Серия А, Футбол, Новости футбола, Дженнаро Гаттузо.
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