Суркис - о возможном уходе Цыганкова из Динамо

Новости спорта: Президент Динамо Игорь Суркис оценил вклад Виктора Цыганкова в игру киевского Динамо.

Владелец киевлян хочет, чтобы полузащитник продолжил выступления в составе команды.

"Цыганков – лидер и капитан команды. Он ведет за собой команду. Может, не хватает стабильности, но он молодой парень. Нам кажется, что он уже дедушка. Он становится мужиком, и с каждым сезоном будет прибавлять. Мы готовы отпустить любого, если будет соответствующее предложение для клуба и футболиста".

"Клуб, который захочет купить Цыганкова, будет топовым. Ему нет смысла переходить в обычную команду даже из ТОП-5 чемпионатов. Мое мнение, он должен еще какое-то время поиграть в Динамо, стать настоящим лидером и тогда будем рассматривать вопрос о его продаже", – рассказал Суркис в эфире шоу Профутбол.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 40 поединков в футболке "бело-синих", забив 16 голов и совершив 13 ассистов.

Действующий контракт Цыганкова с Динамо рассчитан до июня 2023 года.